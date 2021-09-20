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ПАСЕ оценила организацию голосования на выборах в Госдуму
ПАСЕ оценила организацию голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ПАСЕ оценила организацию голосования на выборах в Госдуму
Делегация ПАСЕ высоко оценила "хорошее" сотрудничество с властями РФ и "в целом плавное" проведение голосования на прошедших в РФ парламентских выборах,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:47
2021-09-20T16:47
2021-09-20T17:39
выборы в государственную думу
политика
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ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости. Делегация ПАСЕ высоко оценила "хорошее" сотрудничество с властями РФ и "в целом плавное" проведение голосования на прошедших в РФ парламентских выборах, говорится в коммюнике на сайте организации.Миссия ПАСЕ по оценке выборов, в которую вошли парламентарии от пяти политических групп, посетили РФ с 17 по 19 сентября."Делегация высоко оценила хорошее сотрудничество властей, а также в целом гладкое проведение голосования, подчеркнув при этом озабоченность, выраженную, в частности, некоторыми политическими игроками относительно рамок проведения выборов, которые могли оказали влияние на избирательный процесс", - говорится в коммюнике."Эти озабоченности будут кратко изложены в меморандуме для бюро (ПАСЕ) и представлены в докладе о выполнении обязательств РФ", - отмечается документе.Миссия по оценке выборов ассамблеи ожидает, что российские власти и делегация РФ в ПАСЕ продолжат сотрудничество и политический диалог с комитетом по мониторингу с целью рассмотрения старых вопросов, касающихся практик, рамок и избирательного процесса.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, россия
16:47 20.09.2021 (обновлено: 17:39 20.09.2021)
ПАСЕ оценила организацию голосования на выборах в Госдуму
Делегация ПАСЕ оценила организацию голосования на выборах в Госдуму
ПАРИЖ, 20 сен - РИА Новости.
Делегация ПАСЕ
высоко оценила "хорошее" сотрудничество с властями РФ
и "в целом плавное" проведение голосования на прошедших в РФ парламентских выборах, говорится в коммюнике на сайте организации.
Миссия ПАСЕ по оценке выборов, в которую вошли парламентарии от пяти политических групп, посетили РФ с 17 по 19 сентября.
"Делегация высоко оценила хорошее сотрудничество властей, а также в целом гладкое проведение голосования, подчеркнув при этом озабоченность, выраженную, в частности, некоторыми политическими игроками относительно рамок проведения выборов, которые могли оказали влияние на избирательный процесс", - говорится в коммюнике.
"Эти озабоченности будут кратко изложены в меморандуме для бюро (ПАСЕ) и представлены в докладе о выполнении обязательств РФ", - отмечается документе.
Миссия по оценке выборов ассамблеи ожидает, что российские власти и делегация РФ в ПАСЕ продолжат сотрудничество и политический диалог с комитетом по мониторингу с целью рассмотрения старых вопросов, касающихся практик, рамок и избирательного процесса.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.