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"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области с 31,29%, КПРФ - вторая с 23,73%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:17
2021-09-20T15:17
2021-09-20T15:20
выборы в государственную думу
политика
омская область
единая россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области с 31,29%, КПРФ - вторая с 23,73%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 31,29%, КПРФ - 23,73%, "Коммунисты России" - 11%, "Справедливая Россия - За правду" - 9,81%,"Новые люди" - 8,3%, ЛДПР - 6,78%, "Партия пенсионеров" - 4,74%.
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политика, омская область, единая россия, выборы в государственную думу
15:17 20.09.2021 (обновлено: 15:20 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области с 31,29%