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"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Заксобрание Омской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области с 31,29%, КПРФ - вторая с 23,73%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:17

2021-09-20T15:17

2021-09-20T15:20

выборы в государственную думу

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омская область

единая россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Законодательное собрание Омской области с 31,29%, КПРФ - вторая с 23,73%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 31,29%, КПРФ - 23,73%, "Коммунисты России" - 11%, "Справедливая Россия - За правду" - 9,81%,"Новые люди" - 8,3%, ЛДПР - 6,78%, "Партия пенсионеров" - 4,74%.

омская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, омская область, единая россия, выборы в государственную думу