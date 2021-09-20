https://ria.ru/20210920/vybory-1750959446.html

ЦИК обработал 98 процентов протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК обработал 98 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК обработал 98 процентов протоколов на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ — вторая с 19,05%, ЛДПР — на третьем месте с 7,48% по результатам обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:28

2021-09-20T13:28

2021-09-20T14:06

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ — вторая с 19,05%, ЛДПР — на третьем месте с 7,48% по результатам обработки 98,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия — За правду" — 7,41%, "Новые люди" — 5,36%.Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 98% протоколов УИК.Согласно данным ЦИК, у ЛДПР, "Родины", Гражданской платформы и Партии роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 98% протоколов.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" — по семь, ЛДПР — пять.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750962284.html

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