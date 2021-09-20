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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750959446.html
ЦИК обработал 98 процентов протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК обработал 98 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЦИК обработал 98 процентов протоколов на выборах в Госдуму
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ — вторая с 19,05%, ЛДПР — на третьем месте с 7,48% по результатам обработки... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:28
2021-09-20T14:06
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
россия
кпрф
лдпр
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ — вторая с 19,05%, ЛДПР — на третьем месте с 7,48% по результатам обработки 98,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия — За правду" — 7,41%, "Новые люди" — 5,36%.Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 98% протоколов УИК.Согласно данным ЦИК, у ЛДПР, "Родины", Гражданской платформы и Партии роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 98% протоколов.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" — по семь, ЛДПР — пять.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.
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политика, единая россия, госдума рф, россия, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу
13:28 20.09.2021 (обновлено: 14:06 20.09.2021)
 
ЦИК обработал 98 процентов протоколов на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму после обработки 98 процентов протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ — вторая с 19,05%, ЛДПР — на третьем месте с 7,48% по результатам обработки 98,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия — За правду" — 7,41%, "Новые люди" — 5,36%.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 98% протоколов УИК.
Согласно данным ЦИК, у ЛДПР, "Родины", Гражданской платформы и Партии роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 98% протоколов.
На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" — по семь, ЛДПР — пять.
Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФРоссияКПРФЛДПРВыборы в Государственную думу
 
 
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