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Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Москве
Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Москве
Самовыдвиженец Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе в Москве с 38,29% голосов после обработки 98,98% протоколов УИК,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:10
2021-09-20T13:10
2021-09-20T13:24
выборы в государственную думу
политика
дмитрий певцов
москва
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе в Москве с 38,29% голосов после обработки 98,98% протоколов УИК, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Денис Парфенов (КПРФ) набирает 26,15%, Юрий Загребной ("Справедливая Россия - За правду") - 8,10%.
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политика, дмитрий певцов, москва, выборы в государственную думу
13:10 20.09.2021 (обновлено: 13:24 20.09.2021)
Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Москве
Актер Дмитрий Певцов лидирует в Медведковском округе Москвы на выборах в Госдуму