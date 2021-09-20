https://ria.ru/20210920/vybory-1750953932.html

Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Москве

Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Москве

Самовыдвиженец Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе в Москве с 38,29% голосов после обработки 98,98% протоколов УИК,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:10

2021-09-20T13:10

2021-09-20T13:24

выборы в государственную думу

политика

дмитрий певцов

москва

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе в Москве с 38,29% голосов после обработки 98,98% протоколов УИК, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Денис Парфенов (КПРФ) набирает 26,15%, Юрий Загребной ("Справедливая Россия - За правду") - 8,10%.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий певцов, москва, выборы в государственную думу