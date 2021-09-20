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"Единая Россия" победила на очном голосовании в Ярославской области
"Единая Россия" победила на очном голосовании в Ярославской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на очном голосовании в Ярославской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ярославской области, набрав 29,72% после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:53
2021-09-20T12:53
2021-09-20T12:53
выборы в государственную думу
политика
ярославская область
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москва
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лдпр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ярославской области, набрав 29,72% после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 22,74%, "Справедливая Россия" – 19,20%, ЛДПР – 8,97%, партия "Новые люди" – 7,86%.Кроме очного голосования, в Ярославской области проходило дистанционное электронное голосование. Облизбирком пока не предоставляет его итоги в процентном соотношении.Дистанционное электронное голосование было организовано также в Москве, в Курской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, в Севастополе.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, ярославская область, севастополь, москва, единая россия, госдума рф, лдпр
"Единая Россия" победила на очном голосовании в Ярославской области
ЕР победила на очном голосовании в Ярославской области, набрав 29,72 процента голосов