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"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи

"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственного совета-Хасэ Адыгеи с 66,7% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:09

2021-09-20T12:09

2021-09-20T12:28

выборы в государственную думу

политика

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единая россия

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цик рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственного совета-Хасэ Адыгеи с 66,7% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 66,7%, КПРФ – 17,6%, ЛДПР – 7,7%, "Справедливая Россия - За правду" – 6,14%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

республика адыгея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика адыгея, единая россия, лдпр, цик рф