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"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи
"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственного совета-Хасэ Адыгеи с 66,7% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:09
2021-09-20T12:09
2021-09-20T12:28
выборы в государственную думу
политика
республика адыгея
единая россия
лдпр
цик рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственного совета-Хасэ Адыгеи с 66,7% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 66,7%, КПРФ – 17,6%, ЛДПР – 7,7%, "Справедливая Россия - За правду" – 6,14%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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политика, республика адыгея, единая россия, лдпр, цик рф
12:09 20.09.2021 (обновлено: 12:28 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи
ЕР победила на выборах депутатов Госсовета Адыгеи, набрав 66,7 процента голосов