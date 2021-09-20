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Полученные на ДЭГ данные изменениям не подвергались, заявили в ОП

Полученные на ДЭГ данные изменениям не подвергались, заявили в ОП - РИА Новости, 20.09.2021

Полученные на ДЭГ данные изменениям не подвергались, заявили в ОП

ОП РФ гарантирует, что на протяжении трех выборных дней голоса избирателей, полученных на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), никаким изменениям не... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:25

2021-09-20T11:25

2021-09-20T11:53

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ОП РФ гарантирует, что на протяжении трех выборных дней голоса избирателей, полученных на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), никаким изменениям не подвергались, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, прошло в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия