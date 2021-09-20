11:25 20.09.2021 (обновлено: 11:53 20.09.2021)
Полученные на ДЭГ данные изменениям не подвергались, заявили в ОП
ОП: голоса избирателей, полученные на ДЭГ, никаким изменениям не подвергались
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ОП РФ гарантирует, что на протяжении трех выборных дней голоса избирателей, полученных на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), никаким изменениям не подвергались, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Мы можем абсолютно точно, 100% гарантировать, что на протяжении всех этих трех дней …голоса избирателей, полученные на дистанционном электронном голосовании, - никаких изменений, добавлений и убавлений не было", - сказал Григорьев на брифинге в ОП РФ.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, прошло в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.