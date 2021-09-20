https://ria.ru/20210920/vybory-1750920791.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму на Кубани

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму на Кубани - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму на Кубани

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Государственной думы РФ на Кубани с 60,92 % голосов после обработки 96,6% протоколов, побеждая во всех восьми... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:44

2021-09-20T10:44

2021-09-20T12:28

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Государственной думы РФ на Кубани с 60,92 % голосов после обработки 96,6% протоколов, побеждая во всех восьми одномандатных избирательных округах, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края."Партии, получившие наибольшее количество голосов по избирательным округам: 1. Единая Россия – 60,92%. 2. КПРФ – 15,69%. 3. Справедливая Россия – За правду – 6,18%. 4. ЛДПР – 5,69%. 5. Партия "Новые люди" - 4,64%. 6. Партия пенсионеров – 1,38%", - сообщил в избирком на своём сайте. Уточняется, что в голосовании по партспискам приняло участие 65,19% избирателей.По одномандатным округам победу также одержали кандидаты от "Единой России"."Всего мандатов – 8. Выборы состоялись – 8. Единая Россия – 8", - добавляется на сайте. Средняя явка составила 64,5%.На выборах в Госдуму в 2016 году победу на Кубани одержала ЕР, набравшая 59,3% голосов, 13,76% получила ЛДПР, 12,63 – КПРФ. Выдвиженцы "Единой России" также победили в семи из восьми одномандатных округов, лишь в одном округе победу одержал представитель КПРФ. Явка в регионе составила 51,2%, превысив среднюю по России (47,9%).

https://ria.ru/20210920/vybory-1750898788.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1750921649.html

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политика, единая россия, госдума рф