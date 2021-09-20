https://ria.ru/20210920/vybory-1750920460.html

Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии

Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии - РИА Новости, 20.09.2021

Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии

Кандидат от "Единой России" Андрей Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии с 35,63% голосов по результатам обработки 99,46%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:43

2021-09-20T10:43

2021-09-20T10:43

выборы в государственную думу

политика

удмуртская республика (удмуртия)

единая россия

госдума рф

андрей исаев

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Андрей Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии с 35,63% голосов по результатам обработки 99,46% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России.По тем же данным, на втором месте - кандидат от КПРФ Александр Сыров с 25,20%.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, удмуртская республика (удмуртия), единая россия, госдума рф, андрей исаев, выборы в государственную думу