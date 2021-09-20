https://ria.ru/20210920/vybory-1750920460.html
Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии
Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии - РИА Новости, 20.09.2021
Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии
Кандидат от "Единой России" Андрей Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии с 35,63% голосов по результатам обработки 99,46%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:43
2021-09-20T10:43
2021-09-20T10:43
выборы в государственную думу
политика
удмуртская республика (удмуртия)
единая россия
госдума рф
андрей исаев
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидат от "Единой России" Андрей Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии с 35,63% голосов по результатам обработки 99,46% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России.По тем же данным, на втором месте - кандидат от КПРФ Александр Сыров с 25,20%.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, удмуртская республика (удмуртия), единая россия, госдума рф, андрей исаев, выборы в государственную думу
Исаев побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии
Андрей Исаев лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Удмуртии