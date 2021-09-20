https://ria.ru/20210920/vybory-1750902775.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области

ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области с 35,9%, на 2-м месте КПРФ с 28,3%, затем "Новые люди" с 9,93% по итогам обработки почти 98% бюллетеней,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:13

2021-09-20T09:13

2021-09-20T10:17

политика

иркутская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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ИРКУТСК, 20 сен - РИА Новости. ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области с 35,9%, на 2-м месте КПРФ с 28,3%, затем "Новые люди" с 9,93% по итогам обработки почти 98% бюллетеней, сообщил журналистам председатель облизбиркома Илья Дмитриев."После обработки 97,8% бюллетеней в Иркутской области на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия", набрав 35,9% голосов, на втором месте КПРФ (28,3%), на третьем - "Новые люди" - 9,93%", - сказал он.В одномандатных округах кандидаты от "Единой России" выигрывают в 3 из 4 округов на выборах в Госдуму в Иркутской области.Представитель КПРФ Михаил Щапов, представлявший регион в ГД седьмого созыва, выигрывает в Иркутском округе. В Ангарском округе выигрывает Алексей Красноштанов (ЕР). В Шелеховском округе - единоросс Сергей Тен. В Братском округе лидирует Александр Якубовский (ЕР). И Тен, и Якубовский также представляли регион в ГД прошлого созыва.Явка на выборах в регионе составила предварительно 36,59%. В 2016 году явка на выборах в ГД в Приангарье была 34,6%.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750913803.html

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политика, иркутская область, единая россия, госдума рф