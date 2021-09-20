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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750902775.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области
ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области с 35,9%, на 2-м месте КПРФ с 28,3%, затем "Новые люди" с 9,93% по итогам обработки почти 98% бюллетеней,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:13
2021-09-20T10:17
политика
иркутская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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ИРКУТСК, 20 сен - РИА Новости. ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области с 35,9%, на 2-м месте КПРФ с 28,3%, затем "Новые люди" с 9,93% по итогам обработки почти 98% бюллетеней, сообщил журналистам председатель облизбиркома Илья Дмитриев."После обработки 97,8% бюллетеней в Иркутской области на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия", набрав 35,9% голосов, на втором месте КПРФ (28,3%), на третьем - "Новые люди" - 9,93%", - сказал он.В одномандатных округах кандидаты от "Единой России" выигрывают в 3 из 4 округов на выборах в Госдуму в Иркутской области.Представитель КПРФ Михаил Щапов, представлявший регион в ГД седьмого созыва, выигрывает в Иркутском округе. В Ангарском округе выигрывает Алексей Красноштанов (ЕР). В Шелеховском округе - единоросс Сергей Тен. В Братском округе лидирует Александр Якубовский (ЕР). И Тен, и Якубовский также представляли регион в ГД прошлого созыва.Явка на выборах в регионе составила предварительно 36,59%. В 2016 году явка на выборах в ГД в Приангарье была 34,6%.
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политика, иркутская область, единая россия, госдума рф
09:13 20.09.2021 (обновлено: 10:17 20.09.2021)
 
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области с 35,9%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ИРКУТСК, 20 сен - РИА Новости. ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Иркутской области с 35,9%, на 2-м месте КПРФ с 28,3%, затем "Новые люди" с 9,93% по итогам обработки почти 98% бюллетеней, сообщил журналистам председатель облизбиркома Илья Дмитриев.
"После обработки 97,8% бюллетеней в Иркутской области на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия", набрав 35,9% голосов, на втором месте КПРФ (28,3%), на третьем - "Новые люди" - 9,93%", - сказал он.
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В одномандатных округах кандидаты от "Единой России" выигрывают в 3 из 4 округов на выборах в Госдуму в Иркутской области.
Представитель КПРФ Михаил Щапов, представлявший регион в ГД седьмого созыва, выигрывает в Иркутском округе. В Ангарском округе выигрывает Алексей Красноштанов (ЕР). В Шелеховском округе - единоросс Сергей Тен. В Братском округе лидирует Александр Якубовский (ЕР). И Тен, и Якубовский также представляли регион в ГД прошлого созыва.
Явка на выборах в регионе составила предварительно 36,59%. В 2016 году явка на выборах в ГД в Приангарье была 34,6%.
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