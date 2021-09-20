https://ria.ru/20210920/vybory-1750898788.html
Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России
Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России - РИА Новости, 20.09.2021
Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России
Центральная избирательная комиссия проводит брифинг о предварительных итогах международного наблюдения за парламентскими выборами в России. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:00
2021-09-20T11:00
2021-09-20T11:18
выборы в государственную думу
россия
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Центральная избирательная комиссия проводит брифинг о предварительных итогах международного наблюдения за парламентскими выборами в России.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: ЦИК России проводит брифинг по предварительным результатам международного наблюдения за выборами в России
LIVE: ЦИК России проводит брифинг по предварительным результатам международного наблюдения за выборами в России
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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выборы в государственную думу, россия, видео
Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России
Центральная избирательная комиссия проводит брифинг о предварительных итогах международного наблюдения за парламентскими выборами в России.
2021-09-20T11:00
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PT152M41S
11:00 20.09.2021 (обновлено: 11:18 20.09.2021)
Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России
Центральная избирательная комиссия проводит брифинг о предварительных итогах международного наблюдения за парламентскими выборами в России.