https://ria.ru/20210920/vybory-1750898788.html

Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России

Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России - РИА Новости, 20.09.2021

Брифинг ЦИК об итогах международного наблюдения за выборами в России

Центральная избирательная комиссия проводит брифинг о предварительных итогах международного наблюдения за парламентскими выборами в России. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:00

2021-09-20T11:00

2021-09-20T11:18

выборы в государственную думу

россия

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Центральная избирательная комиссия проводит брифинг о предварительных итогах международного наблюдения за парламентскими выборами в России.

россия

2021

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LIVE: ЦИК России проводит брифинг по предварительным результатам международного наблюдения за выборами в России

LIVE: ЦИК России проводит брифинг по предварительным результатам международного наблюдения за выборами в России

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