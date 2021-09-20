https://ria.ru/20210920/vybory-1750887514.html
В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021
В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,23% голосов, таковы первые данные ЦИК после обработки 85,17% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:09
2021-09-20T04:09
2021-09-20T04:09
выборы в государственную думу
политика
республика алтай
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750882153_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f5c62ad77e6e1efd7e3bb36e3d05cefd.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,23% голосов, таковы первые данные ЦИК после обработки 85,17% протоколов.КПРФ набирает 30,69%, ЛДПР – 8,23%, "Справедливая Россия — За правду" – 8,12%, "Новые люди" – 4,93%, "Партия пенсионеров" – 2,19%, "Коммунисты России" – 1,37%, "Российская партия свободы и справедливости" – 1,25%, "Зеленые" – 1,03%, "Яблоко" – 0,43%, "Партия роста" – 0,15%, "Гражданская платформа" – 0,08%, "Зеленая альтернатива" – 0,49%, "Родина" – 0,58%.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750887272.html
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750882153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae2e4faee5d083914fe396eef8438cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, госдума рф
В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,23 процента