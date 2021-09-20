https://ria.ru/20210920/vybory-1750887514.html

В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов

В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов - РИА Новости, 20.09.2021

В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,23% голосов, таковы первые данные ЦИК после обработки 85,17% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:09

2021-09-20T04:09

2021-09-20T04:09

выборы в государственную думу

политика

республика алтай

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай с 38,23% голосов, таковы первые данные ЦИК после обработки 85,17% протоколов.КПРФ набирает 30,69%, ЛДПР – 8,23%, "Справедливая Россия — За правду" – 8,12%, "Новые люди" – 4,93%, "Партия пенсионеров" – 2,19%, "Коммунисты России" – 1,37%, "Российская партия свободы и справедливости" – 1,25%, "Зеленые" – 1,03%, "Яблоко" – 0,43%, "Партия роста" – 0,15%, "Гражданская платформа" – 0,08%, "Зеленая альтернатива" – 0,49%, "Родина" – 0,58%.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750887272.html

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политика, республика алтай, госдума рф