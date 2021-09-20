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Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента - РИА Новости, 20.09.2021
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,61% голосов после обработки 12,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:54
2021-09-20T03:54
2021-09-20T03:54
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политика
рамзан кадыров
цик рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,61% голосов после обработки 12,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, Халид Накаев (КПРФ) набрал 0,16% голосов, а Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия - за правду") – 0,2%.Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2011.
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политика, рамзан кадыров, цик рф
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
Глава Чечни Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента