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Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента - РИА Новости, 20.09.2021

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента

Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,61% голосов после обработки 12,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:54

2021-09-20T03:54

2021-09-20T03:54

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политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 99,61% голосов после обработки 12,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, Халид Накаев (КПРФ) набрал 0,16% голосов, а Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия - за правду") – 0,2%.Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2011.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рамзан кадыров, цик рф