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"Единая Россия" лидирует в Челябинской области с 35,18 процента
"Единая Россия" лидирует в Челябинской области с 35,18 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Челябинской области с 35,18 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Челябинской области с 35,18% голосов после обработки 73,21% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:20
2021-09-20T03:20
2021-09-20T03:20
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Челябинской области с 35,18% голосов после обработки 73,21% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.У КПРФ – 19,79%, "Справедливая Россия — За правду" набирает 16,68%, ЛДПР – 7,89%, "Новые люди" – 8,18%.У остальных партий менее 5%.
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политика, челябинская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует в Челябинской области с 35,18 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Челябинской области с 35,18 процента