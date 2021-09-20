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"Единая Россия" лидирует в Челябинской области с 35,18 процента

"Единая Россия" лидирует в Челябинской области с 35,18 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Челябинской области с 35,18 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Челябинской области с 35,18% голосов после обработки 73,21% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:20

2021-09-20T03:20

2021-09-20T03:20

выборы в государственную думу

политика

челябинская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Челябинской области с 35,18% голосов после обработки 73,21% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.У КПРФ – 19,79%, "Справедливая Россия — За правду" набирает 16,68%, ЛДПР – 7,89%, "Новые люди" – 8,18%.У остальных партий менее 5%.

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, челябинская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу