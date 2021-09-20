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"Единая Россия" с 34,62 процента лидирует в Приамурье

"Единая Россия" с 34,62 процента лидирует в Приамурье - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" с 34,62 процента лидирует в Приамурье

"Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Приамурье после обработки 94,4% протоколов участковых избирательных комиссий и набирает 34,62%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:18

2021-09-20T03:18

2021-09-20T03:18

выборы в государственную думу

политика

амурская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Приамурье после обработки 94,4% протоколов участковых избирательных комиссий и набирает 34,62% голосов избирателей, следует из данных местного избиркома.У КПРФ – 26,39%, ЛДПР – 14,15%.Явка на выборы в Госдуму в Амурской области на 12.00 мск 19 сентября составила, по данным местного избиркома, 39,10%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, амурская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия