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"Единая Россия" лидирует в Мордовии с 70,87 процента

"Единая Россия" лидирует в Мордовии с 70,87 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Мордовии с 70,87 процента

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Мордовии, набирая 70,87% голосов избирателей после подсчета 2,7% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:03

2021-09-20T03:03

2021-09-20T03:03

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

республика мордовия

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Мордовии, набирая 70,87% голосов избирателей после подсчета 2,7% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.По данным Центризбиркома, после обработки 2,7% протоколов "Единая России" набирает 70,87%, КПРФ – 10,44%, ЛДПР – 6,79%, "Справедливая Россия — За правду" – 3,65%, "Новые люди" – 3,17%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, республика мордовия, россия