https://ria.ru/20210920/vybory-1750880696.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкалье с 37,04 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкалье с 37,04 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкалье с 37,04 процента
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Забайкальском крае с 37,04% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 94,04% РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:34
2021-09-20T02:34
2021-09-20T02:34
выборы в государственную думу
политика
забайкальский край
единая россия
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745903029_0:157:3078:1888_1920x0_80_0_0_a15c2f14a5f0923b3da36fc735f98177.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Забайкальском крае с 37,04% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 94,04% протоколов.На втором месте в Забайкалье - КПРФ (20,55%), на третьем - ЛДПР (12,55%). Следом идут "Новые люди" (9,76%), затем "Справедливая Россия" (8,59%).Остальные партии набрали меньше 4%.
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745903029_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_96aedb68bf061f4b5ff395587dd1503c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, забайкальский край, единая россия, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкалье с 37,04 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкальском крае с 37,04 процента