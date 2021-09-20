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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкалье с 37,04 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкалье с 37,04 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Забайкалье с 37,04 процента

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Забайкальском крае с 37,04% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 94,04% РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:34

2021-09-20T02:34

2021-09-20T02:34

выборы в государственную думу

политика

забайкальский край

единая россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Забайкальском крае с 37,04% голосов, свидетельствуют данные избиркома после обработки 94,04% протоколов.На втором месте в Забайкалье - КПРФ (20,55%), на третьем - ЛДПР (12,55%). Следом идут "Новые люди" (9,76%), затем "Справедливая Россия" (8,59%).Остальные партии набрали меньше 4%.

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, забайкальский край, единая россия, выборы в государственную думу