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Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,69% голосов после обработки чуть более половины протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:19
2021-09-20T02:19
2021-09-20T02:19
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политика
ульяновская область
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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,69% голосов после обработки чуть более половины протоколов, сообщил председатель избиркома региона Юрий Андриенко."Обработано чуть больше половины протоколов… На выборах губернатора с самого начала и до настоящего времени лидирует Русских Алексей Юрьевич. За него отдают голоса 82,69%", - сказал Андриенко, следует из видео, размещенного в Telegram-канале избирательной комиссии региона.Он добавил, что остальные кандидаты - Геннадий Бударин ("Зеленые"), Светлана Горева ("Новые люди") и Сергей Маринин (ЛДПР) - набирают примерно по 5% голосов избирателей.Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20210920/yakutiya-1750879043.html
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политика, ульяновская область, алексей русских
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области
Врио губернатора Ульяновской области Русских лидирует на выборах главы области