https://ria.ru/20210920/vybory-1750879283.html

Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области

Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021

Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,69% голосов после обработки чуть более половины протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:19

2021-09-20T02:19

2021-09-20T02:19

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

алексей русских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750864384_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_fc096752abb90b0bb53d18c73836b90c.jpg

САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,69% голосов после обработки чуть более половины протоколов, сообщил председатель избиркома региона Юрий Андриенко."Обработано чуть больше половины протоколов… На выборах губернатора с самого начала и до настоящего времени лидирует Русских Алексей Юрьевич. За него отдают голоса 82,69%", - сказал Андриенко, следует из видео, размещенного в Telegram-канале избирательной комиссии региона.Он добавил, что остальные кандидаты - Геннадий Бударин ("Зеленые"), Светлана Горева ("Новые люди") и Сергей Маринин (ЛДПР) - набирают примерно по 5% голосов избирателей.Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20210920/yakutiya-1750879043.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, алексей русских