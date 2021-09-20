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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 59,17% после обработки 22% протоколов в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:39

2021-09-20T01:39

2021-09-20T01:39

выборы в государственную думу

политика

тамбовская область

госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 59,17% после обработки 22% протоколов в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы."Отчиталось 199 участков, это 22%. Единая Россия" - 59,17%, КПРФ - 13,97%, "Родина" - 10,12%, ЛДПР - 4,72%", - сказал собеседник агентства.В Тамбовской области на 1 июля 2021 года зарегистрированы 822 207 избирателей.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750876761.html

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политика, тамбовская область, госдума рф