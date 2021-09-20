https://ria.ru/20210920/vybory-1750875739.html
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы - РИА Новости, 20.09.2021
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы
Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 92,68% голосов после обработки 55,08% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:23
2021-09-20T01:23
2021-09-20T01:23
выборы в государственную думу
политика
владислав ховалыг
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 92,68% голосов после обработки 55,08% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, Чойгана Седен-оол (КПРФ) набрала 2,16% голосов, Владимир Чесноков ("Коммунисты России") - 1,23% голосов, Айланмаа Кан-оол ("Зеленые") - 2,07%, Андрей Сат (Партия роста) - 1,13%.Ховалыг был назначен временно исполняющим обязанности главы Тувы 7 апреля 2021 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210920/ukraina-1750875596.html
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политика, владислав ховалыг
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы
Врио руководителя Тувы Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 92,68 процента голосов