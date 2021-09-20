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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии

"Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ после обработки 26% протоколов, набрав 39% голосов избирателей, сообщает Центральная избирательная РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:19

2021-09-20T01:19

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выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ после обработки 26% протоколов, набрав 39% голосов избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По результатам обработки 26% протоколов на выборах в Госдуму у "Единой России" 39% голосов, у КПРФ - 21%, у "Справедливой России – За правду" - 14%, у ЛДПР – 6,9%, у партии "Новые люди" - 5%", - сообщает ЦИК региона.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия