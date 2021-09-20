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"Единая Россия" лидирует в 183 одномандатных округах

"Единая Россия" лидирует в 183 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в 183 одномандатных округах

После обработки 25,70% протоколов "Единая Россия" лидирует в 183 одномандатных округах, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:00

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. После обработки 25,70% протоколов "Единая Россия" лидирует в 183 одномандатных округах, следует из данных ЦИК."Единая Россия" - 183 (количество лидеров)", - говорится на информационном табло ЦИК.КПРФ лидирует в 18 округах, "Справедливая Россия - За правду" - в шести. Лидируют в одном округе партия "Родина", "Гражданская инициатива", ЛДПР.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия