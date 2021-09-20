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Володин лидирует на выборах в Саратовском округе
Володин лидирует на выборах в Саратовском округе - РИА Новости, 20.09.2021
Володин лидирует на выборах в Саратовском округе
Действующий спикер ГД Вячеслав Володин лидирует в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:04
2021-09-20T09:04
2021-09-20T09:27
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
саратовская область
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Действующий спикер ГД Вячеслав Володин лидирует в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на электронном табло ЦИК, Володин в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму набирает 73,17% голосов после обработки 89,64% протоколов.
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политика, вячеслав володин, саратовская область, госдума рф
09:04 20.09.2021 (обновлено: 09:27 20.09.2021)
Володин лидирует на выборах в Саратовском округе
Володин лидирует на выборах в Саратовском округе после обработки 89,64 процента протоколов