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Володин лидирует на выборах в Саратовском округе

Володин лидирует на выборах в Саратовском округе - РИА Новости, 20.09.2021

Володин лидирует на выборах в Саратовском округе

Действующий спикер ГД Вячеслав Володин лидирует в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:04

2021-09-20T09:04

2021-09-20T09:27

выборы в государственную думу

политика

вячеслав володин

саратовская область

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Действующий спикер ГД Вячеслав Володин лидирует в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на электронном табло ЦИК, Володин в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму набирает 73,17% голосов после обработки 89,64% протоколов.

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, саратовская область, госдума рф