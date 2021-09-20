https://ria.ru/20210920/vmeshatelstvo-1750919762.html

В ОП заявили о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы

В ОП заявили о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 20.09.2021

В ОП заявили о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о беспрецедентно высоком... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:39

2021-09-20T10:39

2021-09-20T11:04

выборы в государственную думу

политика

общественная палата рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о беспрецедентно высоком уровне внешнего вмешательства в российские выборы.В этом году голосование на выборах различного уровня проходило в России с 17 по 19 сентября."Мы констатируем беспрецедентно высокий уровень внешнего вмешательства. Беспрецедентно высокий уровень фейков", - сказал он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, общественная палата рф, россия