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В ОП заявили о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы
В ОП заявили о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 20.09.2021
В ОП заявили о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы
Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о беспрецедентно высоком... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:39
2021-09-20T10:39
2021-09-20T11:04
выборы в государственную думу
политика
общественная палата рф
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о беспрецедентно высоком уровне внешнего вмешательства в российские выборы.В этом году голосование на выборах различного уровня проходило в России с 17 по 19 сентября."Мы констатируем беспрецедентно высокий уровень внешнего вмешательства. Беспрецедентно высокий уровень фейков", - сказал он.
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политика, общественная палата рф, россия
10:39 20.09.2021 (обновлено: 11:04 20.09.2021)
В ОП заявили о беспрецедентном уровне внешнего вмешательства в выборы
В ОП заявили о беспрецедентно высоком уровне внешнего вмешательства в выборы в России