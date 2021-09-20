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В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт"

В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 20.09.2021

В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт"

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в понедельник об организации выпуска в стране однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" . РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:43

2021-09-20T09:43

2021-09-20T09:43

распространение коронавируса

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армения

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коронавирус covid-19

мгер григорян

вакцина "спутник лайт"

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ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в понедельник об организации выпуска в стране однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" .Ранее "Спутник Лайт" получила одобрение в Армении,В контексте сотрудничества в области здравоохранения, он выразил признательность за оказанное Россией содействия в противостоянии распространения COVID-19 в Армении."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - подчеркнули в фонде."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

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в мире, армения, россия, коронавирус covid-19, мгер григорян, вакцина "спутник лайт"