В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт"
Вице-премьер Армении Григорян: в стране организован выпуск вакцины "Спутник Лайт"
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в понедельник об организации выпуска в стране однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" .
Ранее "Спутник Лайт" получила одобрение в Армении,
"Посредством Российского фонда прямых инвестиций было приобретено несколько партий вакцины "Спутник V", а также организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" в Армении, - сказал Григорян на круглом столе на тему "Российско-армянское экономическое сотрудничество. Перспективые проекты", который проходит в рамках Армянского бизнес-форума.
В контексте сотрудничества в области здравоохранения, он выразил признательность за оказанное Россией содействия в противостоянии распространения COVID-19 в Армении.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - подчеркнули в фонде.
"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
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