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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210920/vaktsina-1750907839.html
В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт"
В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 20.09.2021
В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт"
Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в понедельник об организации выпуска в стране однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" . РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:43
2021-09-20T09:43
распространение коронавируса
в мире
армения
россия
коронавирус covid-19
мгер григорян
вакцина "спутник лайт"
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ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в понедельник об организации выпуска в стране однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" .Ранее "Спутник Лайт" получила одобрение в Армении,В контексте сотрудничества в области здравоохранения, он выразил признательность за оказанное Россией содействия в противостоянии распространения COVID-19 в Армении."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - подчеркнули в фонде."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
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в мире, армения, россия, коронавирус covid-19, мгер григорян, вакцина "спутник лайт"
09:43 20.09.2021
 
В Армении рассказали о выпуске российской вакцины "Спутник Лайт"

Вице-премьер Армении Григорян: в стране организован выпуск вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в понедельник об организации выпуска в стране однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" .
Ранее "Спутник Лайт" получила одобрение в Армении,
"Посредством Российского фонда прямых инвестиций было приобретено несколько партий вакцины "Спутник V", а также организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" в Армении, - сказал Григорян на круглом столе на тему "Российско-армянское экономическое сотрудничество. Перспективые проекты", который проходит в рамках Армянского бизнес-форума.
В контексте сотрудничества в области здравоохранения, он выразил признательность за оказанное Россией содействия в противостоянии распространения COVID-19 в Армении.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - подчеркнули в фонде.
"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреАрменияРоссияКоронавирус COVID-19Мгер ГригорянВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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