https://ria.ru/20210920/uslugi-1750958972.html

Более 90% услуг по электроэнергии в Москве можно получить онлайн

Более 90% услуг по электроэнергии в Москве можно получить онлайн - РИА Новости, 20.09.2021

Более 90% услуг по электроэнергии в Москве можно получить онлайн

Более 90% услуг по электроэнергии в Москве можно получить онлайн, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:26

2021-09-20T13:26

2021-09-20T13:26

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общество

мосэнергосбыт

москва

жкх

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 90% услуг по электроэнергии в Москве можно получить онлайн, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.Как отметил руководитель департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов, чьи слова приводятся в сообщении, доступность услуг для жителей играет одну из ключевых ролей в жилищно-коммунальном хозяйстве города.Например, дистанционно можно оплатить электроэнергию и передать показания счетчиков, воспользовавшись Единым личным кабинетом клиента и мобильным приложением "Мой Мосэнергосбыт", а также на сайте компании и в официальных сообществах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook и на портале мос.ру. Показания необходимо передавать в период с 15 по 26 число каждого месяца. Также по любым вопросам можно обратиться по телефону +7 (499) 550-9-550.При этом некоторые виды услуг доступны только при личном посещении клиентских офисов АО "Мосэнергосбыт", например, возврат денежных средств. Также в клиентских офисах можно получить консультацию по состоянию лицевого счета, оплатить электроэнергию, передать показания счетчиков, оформить льготу, подать заявку на заключение договора и заказать коммерческие услуги.

https://ria.ru/20210916/vlasti-1750587265.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мосэнергосбыт, москва, жкх