Более 90% услуг по электроэнергии в Москве можно получить онлайн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие нового центра обслуживания клиентов МОЭСК
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 90% услуг по электроэнергии в Москве можно получить онлайн, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"Сегодня все больше услуг и сервисов в разных сферах жизни уходят в онлайн. Предприятия городского хозяйства Москвы также идут в ногу со временем. Так, в АО "Мосэнергосбыт" 97% вопросов жители могут решить дистанционно", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил руководитель департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов, чьи слова приводятся в сообщении, доступность услуг для жителей играет одну из ключевых ролей в жилищно-коммунальном хозяйстве города.
"Наша задача – не только обеспечивать бесперебойную жизнедеятельность мегаполиса и комфорт горожан, но и облегчить для них решение максимального количества вопросов. В АО "Мосэнергосбыт" практически все услуги уже можно получить в режиме онлайн, не нужно тратить время на дорогу и ждать своей очереди, достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер с доступом в интернет", - рассказал Торсунов.
Например, дистанционно можно оплатить электроэнергию и передать показания счетчиков, воспользовавшись Единым личным кабинетом клиента и мобильным приложением "Мой Мосэнергосбыт", а также на сайте компании и в официальных сообществах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook и на портале мос.ру. Показания необходимо передавать в период с 15 по 26 число каждого месяца. Также по любым вопросам можно обратиться по телефону +7 (499) 550-9-550.
При этом некоторые виды услуг доступны только при личном посещении клиентских офисов АО "Мосэнергосбыт", например, возврат денежных средств. Также в клиентских офисах можно получить консультацию по состоянию лицевого счета, оплатить электроэнергию, передать показания счетчиков, оформить льготу, подать заявку на заключение договора и заказать коммерческие услуги.