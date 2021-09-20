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В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 20.09.2021
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоями, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сообщения о проблемах на популярных... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:33
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общество
технологии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоями, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сообщения о проблемах на популярных интернет-ресурсах.Неполадки начались примерно в 09:28 мск. С ними столкнулись жители России, Украины, Италии и других стран. При этом 58 процентов пользователей жалуются на сбои в работе приложения, 22 процента — на невозможность подключения к серверу, 20 процентов — на проблемы с получением сообщений.Это не первый сбой в Telegram за последнее время — пользователи сообщали о неполадках 8 и 15 сентября. Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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общество, технологии, telegram (приложение)
10:33 20.09.2021 (обновлено: 12:50 20.09.2021)
 
В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоями, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сообщения о проблемах на популярных интернет-ресурсах.
Неполадки начались примерно в 09:28 мск. С ними столкнулись жители России, Украины, Италии и других стран. При этом 58 процентов пользователей жалуются на сбои в работе приложения, 22 процента — на невозможность подключения к серверу, 20 процентов — на проблемы с получением сообщений.
Это не первый сбой в Telegram за последнее время — пользователи сообщали о неполадках 8 и 15 сентября.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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