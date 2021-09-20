https://ria.ru/20210920/telegram-1750918522.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 20.09.2021

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоями, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сообщения о проблемах на популярных... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:33

2021-09-20T10:33

2021-09-20T12:50

общество

технологии

telegram (приложение)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру столкнулись со сбоями, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сообщения о проблемах на популярных интернет-ресурсах.Неполадки начались примерно в 09:28 мск. С ними столкнулись жители России, Украины, Италии и других стран. При этом 58 процентов пользователей жалуются на сбои в работе приложения, 22 процента — на невозможность подключения к серверу, 20 процентов — на проблемы с получением сообщений.Это не первый сбой в Telegram за последнее время — пользователи сообщали о неполадках 8 и 15 сентября. Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210916/besporyadki-1750301626.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, telegram (приложение)