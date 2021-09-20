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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/surganova-1750507195.html
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый трек "Флюгер"
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый трек "Флюгер" - РИА Новости, 20.09.2021
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый трек "Флюгер"
Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый трек "Флюгер". Об этом сообщила лидер коллектива в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:43
2021-09-20T00:43
культура
светлана сурганова
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый трек "Флюгер". Об этом сообщила лидер коллектива в личном Instagram-аккаунте. Композиция представлена на цифровых платформах. "Песня из второй части нашего двойного альбома, который выйдет первого октября", — пояснила певица."Вертится флюгер на вертеле шпиля. Звезды морские с небесными спорят", — поет Светлана Сурганова. Фанаты коллектива пришли в восторг от сингла. "Как всегда круто. Еще одна любимая песня", "Очень понравилось. Напомнило почему-то: "Ночь, улица, фонарь, аптека..." Похожее настроение, наверное. Вроде просто набор слов, а такая безнадега... Музыка просто огонь", "Благодарю", — пишут пользователи в комментариях в микроблоге Сургановой. Многие и вовсе вместо слов оставляют одни эмодзи в виде аплодисментов, сердец и огня.
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светлана сурганова, новости культуры, музыка
00:43 20.09.2021
 

Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый трек "Флюгер"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыступление солистки группы "Сурганова и Оркестр" Светланы Сургановой
Выступление солистки группы Сурганова и Оркестр Светланы Сургановой - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Группа "Сурганова и оркестр" выпустила новый трек "Флюгер". Об этом сообщила лидер коллектива в личном Instagram-аккаунте.
Композиция представлена на цифровых платформах.
"Песня из второй части нашего двойного альбома, который выйдет первого октября", — пояснила певица.
"Вертится флюгер на вертеле шпиля. Звезды морские с небесными спорят", — поет Светлана Сурганова.
Фанаты коллектива пришли в восторг от сингла.
"Как всегда круто. Еще одна любимая песня", "Очень понравилось. Напомнило почему-то: "Ночь, улица, фонарь, аптека..." Похожее настроение, наверное. Вроде просто набор слов, а такая безнадега... Музыка просто огонь", "Благодарю", — пишут пользователи в комментариях в микроблоге Сургановой. Многие и вовсе вместо слов оставляют одни эмодзи в виде аплодисментов, сердец и огня.
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