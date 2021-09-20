https://ria.ru/20210920/sotskontrakty-1751024424.html

В Ивановской области заключили более 1,6 тысячи соцконтрактов

В Ивановской области заключили более 1,6 тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 20.09.2021

В Ивановской области заключили более 1,6 тысячи соцконтрактов

Свыше 1,6 тысячи социальных контрактов с семьями заключены в Ивановской области с начала года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:13

2021-09-20T18:13

2021-09-20T18:13

ивановская область

общество

ивановская область

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ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи социальных контрактов с семьями заключены в Ивановской области с начала года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Он пояснил, что предоставление адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта предусматривает выплаты малообеспеченным гражданам при условии трудоустройства, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости. Социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности дает гражданам возможность начать свое дело или развить имеющийся бизнес. Социальный контракт на поиск работы позволяет поддержать тех граждан, кто мотивирован на трудоустройство или реализацию себя в новых профессиях. Гражданин может пройти профессиональное обучение, получить дополнительное образование или стажировку с последующим заключением трудового договора. Особой популярностью среди участников программы в Ивановской области пользуются курсы кондитеров, парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса, специалистов в сфере закупок.Он добавил, что всего на выплаты в рамках социальных контрактов, в 2021 году направят 230 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210916/blagoustroystvo-1750298026.html

ивановская область

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общество, ивановская область