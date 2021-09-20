В Ивановской области заключили более 1,6 тысячи соцконтрактов
ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи социальных контрактов с семьями заключены в Ивановской области с начала года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Он пояснил, что предоставление адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта предусматривает выплаты малообеспеченным гражданам при условии трудоустройства, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости. Социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности дает гражданам возможность начать свое дело или развить имеющийся бизнес. Социальный контракт на поиск работы позволяет поддержать тех граждан, кто мотивирован на трудоустройство или реализацию себя в новых профессиях. Гражданин может пройти профессиональное обучение, получить дополнительное образование или стажировку с последующим заключением трудового договора. Особой популярностью среди участников программы в Ивановской области пользуются курсы кондитеров, парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса, специалистов в сфере закупок.
"Наиболее востребованными направлениями при заключении социального контракта являются "поиск работы" и "осуществление предпринимательской деятельности". По ним оформлено 977 контрактов, а всего заключено 1656 соцконтрактов", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего на выплаты в рамках социальных контрактов, в 2021 году направят 230 миллионов рублей.