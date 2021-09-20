https://ria.ru/20210920/soboleznovaniya-1751027387.html
Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми
Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:25
2021-09-20T18:25
2021-09-20T18:25
общество
азербайджан
пермь
владимир путин
ильхам алиев
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, которое повлекло человеческие жертвы, сообщает пресс-служба Кремля.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, повлекшим человеческие жертвы", - говорится в сообщении.Лидеры также условились о дальнейших личных контактах.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html
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общество, азербайджан, пермь, владимир путин, ильхам алиев, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми
Алиев выразил Путину соболезнования в связи со стрельбой в Пермском госуниверситете