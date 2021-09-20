https://ria.ru/20210920/soboleznovaniya-1751027387.html

Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми

Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:25

2021-09-20T18:25

2021-09-20T18:25

общество

азербайджан

пермь

владимир путин

ильхам алиев

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, которое повлекло человеческие жертвы, сообщает пресс-служба Кремля.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, повлекшим человеческие жертвы", - говорится в сообщении.Лидеры также условились о дальнейших личных контактах.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

азербайджан

пермь

россия

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общество, азербайджан, пермь, владимир путин, ильхам алиев, россия, стрельба в пермском госуниверситете