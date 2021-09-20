https://ria.ru/20210920/skrining-1751015279.html

Голикова заявила о расширении неонатального скрининга

Голикова заявила о расширении неонатального скрининга - РИА Новости, 20.09.2021

Голикова заявила о расширении неонатального скрининга

Неонатальный скрининг наследственных болезней расширят до 36 нозологий, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:28

2021-09-20T17:28

2021-09-20T17:39

общество

здравоохранение

татьяна голикова

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неонатальный скрининг наследственных болезней расширят до 36 нозологий, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, скрининг развития плода на ранних стадиях будет проводиться у 80% беременных, число циклов ЭКО за счет обязательного медицинского страхования достигнет к 2025 году 80 тысяч."По вашему поручению, Михаил Владимирович, будет расширен неонатальный скрининг на выявление наследственных заболеваний до 36 нозологий", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

https://ria.ru/20210916/novorozhdennye-1750319729.html

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общество, здравоохранение, татьяна голикова, михаил мишустин, здоровье - общество, россия