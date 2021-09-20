https://ria.ru/20210920/sbu-1751040827.html
СБУ начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом
СБУ начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом - РИА Новости, 20.09.2021
СБУ начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом
Служба безопасности Украины (СБУ) при финансировании США начала трехмесячную информационную кампанию в восьми областях страны по борьбе с сепаратизмом и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:46
2021-09-20T19:46
2021-09-20T19:46
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) при финансировании США начала трехмесячную информационную кампанию в восьми областях страны по борьбе с сепаратизмом и вербовкой граждан со стороны иностранных спецслужб, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник."Служба безопасности Украины в партнерстве с центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности - звони в СБУ"… Главная цель кампании - борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, кампания финансируется правительством США. Она будет длиться три месяца в областях, которые представляют интерес для иностранных спецслужб, в частности Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской . Все звонки в СБУ будут анонимными."Кампания является частью системной работы СБУ, которая ведется с самого начала российского военного вторжения на территорию Украины. СБУ борется с сепаратизмом и попытками нарушить суверенитет Украины не только на Донбассе, но и в мирных регионах. Наша цель - блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, создание искусственных конфликтов и вербовки местных граждан", - заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко, слова которого приводит сайт спецслужбы.
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в мире, украина, сша, служба безопасности украины
СБУ начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом
СБУ при финансировании США начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом
КИЕВ, 20 сен - РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ
) при финансировании США
начала трехмесячную информационную кампанию в восьми областях страны по борьбе с сепаратизмом и вербовкой граждан со стороны иностранных спецслужб, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.
"Служба безопасности Украины в партнерстве с центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности - звони в СБУ"… Главная цель кампании - борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, кампания финансируется правительством США. Она будет длиться три месяца в областях, которые представляют интерес для иностранных спецслужб, в частности Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской . Все звонки в СБУ будут анонимными.
"Кампания является частью системной работы СБУ, которая ведется с самого начала российского военного вторжения на территорию Украины. СБУ борется с сепаратизмом и попытками нарушить суверенитет Украины не только на Донбассе
, но и в мирных регионах. Наша цель - блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, создание искусственных конфликтов и вербовки местных граждан", - заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко, слова которого приводит сайт спецслужбы.