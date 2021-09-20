https://ria.ru/20210920/sbu-1751040827.html

СБУ начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом

СБУ начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом - РИА Новости, 20.09.2021

СБУ начала информационную кампанию по борьбе с сепаратизмом

Служба безопасности Украины (СБУ) при финансировании США начала трехмесячную информационную кампанию в восьми областях страны по борьбе с сепаратизмом и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:46

2021-09-20T19:46

2021-09-20T19:46

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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) при финансировании США начала трехмесячную информационную кампанию в восьми областях страны по борьбе с сепаратизмом и вербовкой граждан со стороны иностранных спецслужб, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник."Служба безопасности Украины в партнерстве с центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности - звони в СБУ"… Главная цель кампании - борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, кампания финансируется правительством США. Она будет длиться три месяца в областях, которые представляют интерес для иностранных спецслужб, в частности Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской . Все звонки в СБУ будут анонимными."Кампания является частью системной работы СБУ, которая ведется с самого начала российского военного вторжения на территорию Украины. СБУ борется с сепаратизмом и попытками нарушить суверенитет Украины не только на Донбассе, но и в мирных регионах. Наша цель - блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, создание искусственных конфликтов и вербовки местных граждан", - заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко, слова которого приводит сайт спецслужбы.

https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, служба безопасности украины