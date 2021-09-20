https://ria.ru/20210920/salvador-1751040385.html

Статус в Twitter у президента Сальвадора сменился на "диктатор"

Статус в Twitter у президента Сальвадора сменился на "диктатор" - РИА Новости, 20.09.2021

Статус в Twitter у президента Сальвадора сменился на "диктатор"

Статус в Twitter у президента Сальвадора Наиба Букеле сменился на "диктатор Сальвадора". РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:41

2021-09-20T19:41

2021-09-20T19:44

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сальвадор

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САН-САЛЬВАДОР, 20 сен - РИА Новости. Статус в Twitter у президента Сальвадора Наиба Букеле сменился на "диктатор Сальвадора".Пользователи платформы утверждают, что статус сменил сам президент, таким образом с иронией отреагировав на хештег #BukeleDictador, запущенный в сети критиками политики главы государства.

https://ria.ru/20210909/zakharova-1749355609.html

сальвадор

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в мире, twitter, сальвадор