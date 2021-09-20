https://ria.ru/20210920/salvador-1751040385.html
Статус в Twitter у президента Сальвадора сменился на "диктатор"
Статус в Twitter у президента Сальвадора сменился на "диктатор" - РИА Новости, 20.09.2021
Статус в Twitter у президента Сальвадора сменился на "диктатор"
Статус в Twitter у президента Сальвадора Наиба Букеле сменился на "диктатор Сальвадора". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:41
2021-09-20T19:41
2021-09-20T19:44
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сальвадор
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САН-САЛЬВАДОР, 20 сен - РИА Новости. Статус в Twitter у президента Сальвадора Наиба Букеле сменился на "диктатор Сальвадора".Пользователи платформы утверждают, что статус сменил сам президент, таким образом с иронией отреагировав на хештег #BukeleDictador, запущенный в сети критиками политики главы государства.
https://ria.ru/20210909/zakharova-1749355609.html
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в мире, twitter, сальвадор
19:41 20.09.2021 (обновлено: 19:44 20.09.2021)
Статус в Twitter у президента Сальвадора сменился на "диктатор"
Статус в Twitter у президента Сальвадора Наиба Букеле сменился на "диктатор"