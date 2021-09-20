Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/russkikh-1750327066.html
Биография Алексея Русских
Биография Алексея Русских - РИА Новости, 20.09.2021
Биография Алексея Русских
Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:55
2021-09-20T13:07
политика
справки
ульяновская область
алексей русских
россия
выборы в государственную думу
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_0:158:3183:1948_1920x0_80_0_0_0789a6d6a8c054a4a866edd2bb4eb547.jpg
Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. В 1991 году окончил машиностроительный факультет Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик". В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).По окончанию университета работал преподавателем на кафедре "Робототехнические системы и комплексы" МГТУ им. Н.Э. Баумана.С 1992 по 2002 год занимал руководящие должности на предприятиях с различной формой собственности, в том числе должность заместителя директора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического комбината им. Кузьмина.Был заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс". В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям.В декабре 2011 года Алексей Русских был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, был председателем Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, являлся первым заместителем Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.17 сентября 2018 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.8 апреля 2021 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Алексей Русских побеждает на выборах главы региона с 83,16% голосов после обработки 100% протоколов.Алексей Русских награжден Почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 7,165 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750318258_483:0:3183:2025_1920x0_80_0_0_b5a3a4f59425e6ccc58959e9465279bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, справки, ульяновская область, алексей русских, россия, выборы в государственную думу
12:55 20.09.2021 (обновлено: 13:07 20.09.2021)
 

Биография Алексея Русских

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске.
В 1991 году окончил машиностроительный факультет Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик". В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).
По окончанию университета работал преподавателем на кафедре "Робототехнические системы и комплексы" МГТУ им. Н.Э. Баумана.
С 1992 по 2002 год занимал руководящие должности на предприятиях с различной формой собственности, в том числе должность заместителя директора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического комбината им. Кузьмина.
Был заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс".
В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям.
В декабре 2011 года Алексей Русских был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, был председателем Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.
В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, являлся первым заместителем Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.
17 сентября 2018 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.
8 апреля 2021 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.
По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Алексей Русских побеждает на выборах главы региона с 83,16% голосов после обработки 100% протоколов.
Алексей Русских награжден Почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.
Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 7,165 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСправкиУльяновская областьАлексей РусскихРоссияВыборы в Государственную думу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния