https://ria.ru/20210920/russkikh-1750327066.html

Биография Алексея Русских

Биография Алексея Русских - РИА Новости, 20.09.2021

Биография Алексея Русских

Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:55

2021-09-20T12:55

2021-09-20T13:07

политика

справки

ульяновская область

алексей русских

россия

выборы в государственную думу

выборы в государственную думу

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Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. В 1991 году окончил машиностроительный факультет Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик". В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).По окончанию университета работал преподавателем на кафедре "Робототехнические системы и комплексы" МГТУ им. Н.Э. Баумана.С 1992 по 2002 год занимал руководящие должности на предприятиях с различной формой собственности, в том числе должность заместителя директора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического комбината им. Кузьмина.Был заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс". В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям.В декабре 2011 года Алексей Русских был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, был председателем Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству.В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, являлся первым заместителем Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.17 сентября 2018 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.8 апреля 2021 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Алексей Русских побеждает на выборах главы региона с 83,16% голосов после обработки 100% протоколов.Алексей Русских награжден Почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 7,165 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ульяновская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, ульяновская область, алексей русских, россия, выборы в государственную думу