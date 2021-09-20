https://ria.ru/20210920/rudenya-1750318983.html

Биография Игоря Рудени

Биография Игоря Рудени - РИА Новости, 20.09.2021

Биография Игоря Рудени

Игорь Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:36

2021-09-20T15:36

2021-09-20T15:36

политика

справки

тверская область

игорь руденя

выборы в государственную думу

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737274973_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6a8ab6a977b3b15c674ad45d11ee75dc.jpg

Игорь Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве.В 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств (специальность – экономист-менеджер), в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.В 1986-1988 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР.В 1988-1991 годах проходил службу в Министерстве внутренних дел СССР.В 1991-1996 годах работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт".В 1996-2002 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно".В 2002-2005 годах – начальник департамента развития агропромышленного комплекса аппарата правительства РФ; заместитель директора департамента отраслевого развития правительства РФ.В 2005-2007 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ.В 2007-2012 годах – директор департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства РФ; директор департамента агропромышленного комплекса правительства РФ.В 2012-2016 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно".2 марта 2016 года Игорь Руденя был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области. 18 сентября 2016 года Руденя был избран губернатором Тверской области. За него проголосовали 72,1% избирателей. 23 сентября Игорь Руденя официально вступил в должность губернатора Тверской области.По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области, за него проголосовали 52,33% избирателей.Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2007). Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2012).Награжден орденом Почета (2008). Игорь Руденя женат, у него пятеро детей.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 3,176 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, тверская область, игорь руденя, выборы в государственную думу