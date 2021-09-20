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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/rudenya-1750318983.html
Биография Игоря Рудени
Биография Игоря Рудени - РИА Новости, 20.09.2021
Биография Игоря Рудени
Игорь Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:36
2021-09-20T15:36
политика
справки
тверская область
игорь руденя
выборы в государственную думу
выборы в государственную думу
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Игорь Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве.В 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств (специальность – экономист-менеджер), в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.В 1986-1988 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР.В 1988-1991 годах проходил службу в Министерстве внутренних дел СССР.В 1991-1996 годах работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт".В 1996-2002 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно".В 2002-2005 годах – начальник департамента развития агропромышленного комплекса аппарата правительства РФ; заместитель директора департамента отраслевого развития правительства РФ.В 2005-2007 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ.В 2007-2012 годах – директор департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства РФ; директор департамента агропромышленного комплекса правительства РФ.В 2012-2016 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно".2 марта 2016 года Игорь Руденя был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области. 18 сентября 2016 года Руденя был избран губернатором Тверской области. За него проголосовали 72,1% избирателей. 23 сентября Игорь Руденя официально вступил в должность губернатора Тверской области.По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области, за него проголосовали 52,33% избирателей.Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2007). Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2012).Награжден орденом Почета (2008). Игорь Руденя женат, у него пятеро детей.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 3,176 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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политика, справки, тверская область, игорь руденя, выборы в государственную думу
15:36 20.09.2021
 

Биография Игоря Рудени

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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Игорь Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве.
В 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств (специальность – экономист-менеджер), в 2002 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В 1986-1988 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР.
В 1988-1991 годах проходил службу в Министерстве внутренних дел СССР.
В 1991-1996 годах работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт".
В 1996-2002 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно".
В 2002-2005 годах – начальник департамента развития агропромышленного комплекса аппарата правительства РФ; заместитель директора департамента отраслевого развития правительства РФ.
В 2005-2007 годах – статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ.
В 2007-2012 годах – директор департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства РФ; директор департамента агропромышленного комплекса правительства РФ.
В 2012-2016 годах – генеральный директор ЗАО "Росзерно".
2 марта 2016 года Игорь Руденя был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области.
18 сентября 2016 года Руденя был избран губернатором Тверской области. За него проголосовали 72,1% избирателей. 23 сентября Игорь Руденя официально вступил в должность губернатора Тверской области.
По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Игорь Руденя был избран губернатором Тверской области, за него проголосовали 52,33% избирателей.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2007).
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2012).
Награжден орденом Почета (2008).
Игорь Руденя женат, у него пятеро детей.
Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 3,176 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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