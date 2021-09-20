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ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея
ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея - РИА Новости, 20.09.2021
ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея
В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после реновации открылась выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:32
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после реновации открылась выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции". Экспозиция организована в рамках проекта "Великие коллекции – нижегородцам", посвященного 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, а также приурочена к 125-летию со дня открытия НГХМ и 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году.Это первая выставка после масштабной реконструкции здания музея, проведенной в 2020-2021 годах при поддержке ПСБ.По сообщению пресс-службы ПСБ, коллекция произведений русских авангардистов, представленная НГМХ, широко известна в России и за ее пределами: музей является постоянным участником крупных российских и международных выставочных проектов, посвященных этому направлению. На сегодняшний день в ее составе свыше 50 произведений таких всемирно известных мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Любовь Попова, Петр Кончаловский, Илья Машков, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Рождественский, Роберт Фальк и другие.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, нижний новгород, петр фрадков, псб (банк псб)
18:32 20.09.2021
 

ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея

© Фото : пресс-служба ПСБЦеремония открытия выставки "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции"
Церемония открытия выставки Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после реновации открылась выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции". Экспозиция организована в рамках проекта "Великие коллекции – нижегородцам", посвященного 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, а также приурочена к 125-летию со дня открытия НГХМ и 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году.
Это первая выставка после масштабной реконструкции здания музея, проведенной в 2020-2021 годах при поддержке ПСБ.
"Этот год изобилует знаменательными датами для Нижнего Новгорода – юбилей города, круглая дата со дня основания одного из крупнейших российских региональных музеев и столетие уникального собрания русского авангарда НГМХ. Мы рады быть частью культурной жизни Нижнего Новгорода, этого самобытного, гостеприимного города с богатым многовековым прошлым, занимающего особое место в истории нашей страны. Уверен, реконструкция НГМХ придаст музею вдохновения и новых творческих сил", - отметил принявший участие в церемонии открытия выставки председатель ПСБ Петр Фрадков.
По сообщению пресс-службы ПСБ, коллекция произведений русских авангардистов, представленная НГМХ, широко известна в России и за ее пределами: музей является постоянным участником крупных российских и международных выставочных проектов, посвященных этому направлению. На сегодняшний день в ее составе свыше 50 произведений таких всемирно известных мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Любовь Попова, Петр Кончаловский, Илья Машков, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Рождественский, Роберт Фальк и другие.
"За весь период своего существования нижегородская коллекция никогда не публиковалась как единое целое и не демонстрировалась в родном городе в полном объеме, и открывшаяся выставка призвана восполнить этот пробел", - говорится в пресс-релизе ПСБ.
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