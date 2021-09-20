https://ria.ru/20210920/renovatsiya-1751029741.html

ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея

ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея - РИА Новости, 20.09.2021

ПСБ поддержал реновацию Нижегородского художественного музея

В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после реновации открылась выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:32

2021-09-20T18:32

2021-09-20T18:32

новости компаний - экономика

промсвязьбанк

нижний новгород

петр фрадков

псб (банк псб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751028524_109:0:1058:534_1920x0_80_0_0_d49d054ed087beddf1baf606119d0b2d.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после реновации открылась выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции". Экспозиция организована в рамках проекта "Великие коллекции – нижегородцам", посвященного 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, а также приурочена к 125-летию со дня открытия НГХМ и 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году.Это первая выставка после масштабной реконструкции здания музея, проведенной в 2020-2021 годах при поддержке ПСБ.По сообщению пресс-службы ПСБ, коллекция произведений русских авангардистов, представленная НГМХ, широко известна в России и за ее пределами: музей является постоянным участником крупных российских и международных выставочных проектов, посвященных этому направлению. На сегодняшний день в ее составе свыше 50 произведений таких всемирно известных мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Любовь Попова, Петр Кончаловский, Илья Машков, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Рождественский, Роберт Фальк и другие.

https://ria.ru/20210915/soglashenie-1750139003.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, промсвязьбанк, нижний новгород, петр фрадков, псб (банк псб)