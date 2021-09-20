https://ria.ru/20210920/razgovor-1751020406.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 20.09.2021

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили работу недавних мероприятий ОДКБ и ШОС, а также выразили удовлетворение... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:53

2021-09-20T17:53

2021-09-20T18:05

казахстан

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владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

выборы

алма-ата

пермь

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили работу недавних мероприятий ОДКБ и ШОС, а также выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым... Президенты обсудили работу недавних многосторонних мероприятий по линии ОДКБ и ШОС, выразив удовлетворение достигнутыми договоренностями", - говорится в сообщении."Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением в Российской Федерации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания", - говорится в сообщении."Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

казахстан

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алма-ата

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