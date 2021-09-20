https://ria.ru/20210920/razgovor-1751020406.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 20.09.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили работу недавних мероприятий ОДКБ и ШОС, а также выразили удовлетворение... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:53
2021-09-20T17:53
2021-09-20T18:05
казахстан
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
выборы
алма-ата
пермь
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили работу недавних мероприятий ОДКБ и ШОС, а также выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым... Президенты обсудили работу недавних многосторонних мероприятий по линии ОДКБ и ШОС, выразив удовлетворение достигнутыми договоренностями", - говорится в сообщении."Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением в Российской Федерации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания", - говорится в сообщении."Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
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казахстан, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, выборы, алма-ата, пермь, шос, одкб, госдума рф
17:53 20.09.2021 (обновлено: 18:05 20.09.2021)
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Путин и президент Казахстана Токаев обсудили по телефону работу мероприятий ОДКБ и ШОС