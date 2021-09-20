https://ria.ru/20210920/preferentsii-1751018738.html

Голикова рассказала о преференциях при создании безопасных условий труда

Голикова рассказала о преференциях при создании безопасных условий труда - РИА Новости, 20.09.2021

Голикова рассказала о преференциях при создании безопасных условий труда

Работодатели смогут получить преференции, если создадут безопасные условия труда, а также условия для ведения работниками здорового образа жизни, заявила... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:41

2021-09-20T17:41

2021-09-20T17:41

общество

здравоохранение

татьяна голикова

здоровье - общество

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Работодатели смогут получить преференции, если создадут безопасные условия труда, а также условия для ведения работниками здорового образа жизни, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, результатом создания системы производственной медицины вне зависимости от численности трудового коллектива станет снижение случаев профессиональных заболеваний.

https://ria.ru/20210823/otpusk-1746837983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здравоохранение, татьяна голикова, здоровье - общество, здоровье, россия