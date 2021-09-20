https://ria.ru/20210920/preferentsii-1751018738.html
Голикова рассказала о преференциях при создании безопасных условий труда
Голикова рассказала о преференциях при создании безопасных условий труда - РИА Новости, 20.09.2021
Голикова рассказала о преференциях при создании безопасных условий труда
Работодатели смогут получить преференции, если создадут безопасные условия труда, а также условия для ведения работниками здорового образа жизни, заявила... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:41
2021-09-20T17:41
2021-09-20T17:41
общество
здравоохранение
татьяна голикова
здоровье - общество
здоровье
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Работодатели смогут получить преференции, если создадут безопасные условия труда, а также условия для ведения работниками здорового образа жизни, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, результатом создания системы производственной медицины вне зависимости от численности трудового коллектива станет снижение случаев профессиональных заболеваний.
https://ria.ru/20210823/otpusk-1746837983.html
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общество, здравоохранение, татьяна голикова, здоровье - общество, здоровье, россия
Голикова рассказала о преференциях при создании безопасных условий труда
Голикова: работодатели смогут получить преференции за безопасные условия труда