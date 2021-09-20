https://ria.ru/20210920/pravitelstvo-1750949276.html
Никаких решений по изменениям в правительстве нет, заявил Песков
Никаких решений по изменениям в правительстве нет, заявил Песков - РИА Новости, 20.09.2021
Никаких решений по изменениям в правительстве нет, заявил Песков
Никаких решений по изменениям в кабмине в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:51
2021-09-20T12:51
2021-09-20T13:02
политика
дмитрий песков
правительство рф
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Никаких решений по изменениям в кабмине в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В случае, если президент примет решение о каких-то назначениях, то, разумеется, по новой конституции потребуется согласование с Думой. В этом плане роль Думы существенно изменилась, ну а что касается, будет или не будет решение президента - мы это никогда не анонсируем. В настоящий момент никаких решений нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли что-то меняться в составе правительства и будут ли опробоваться элементы утверждения министров в Думе.
https://ria.ru/20210914/pravitelstvo-1750051275.html
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политика, дмитрий песков, правительство рф, россия
12:51 20.09.2021 (обновлено: 13:02 20.09.2021)
Никаких решений по изменениям в правительстве нет, заявил Песков
Песков: никаких решений по изменениям в правительстве в настоящее время нет