https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html

В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве

В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве

Сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:51

2021-09-20T03:51

2021-09-20T04:02

общество

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик предупредил, что жителей столичного региона в начале недели ожидает сильный дождь, холод и ветер, но пока штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях Росгидромет не выпускал.Он отметил, что дожди сильнее, чем в Московской области, прогнозируется в Краснодарском крае и Ростовской области.

https://ria.ru/20210920/pogoda-1750876086.html

краснодарский край

московская область (подмосковье)

москва

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общество, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд