https://ria.ru/20210920/pogoda-1750886870.html
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
Сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:51
2021-09-20T03:51
2021-09-20T04:02
общество
краснодарский край
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738918320_0:133:3048:1848_1920x0_80_0_0_6527a1277a6d7a13a53cbf5fa48ca8c2.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик предупредил, что жителей столичного региона в начале недели ожидает сильный дождь, холод и ветер, но пока штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях Росгидромет не выпускал.Он отметил, что дожди сильнее, чем в Московской области, прогнозируется в Краснодарском крае и Ростовской области.
https://ria.ru/20210920/pogoda-1750876086.html
краснодарский край
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738918320_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e6267b5e73912e37ba63a283e8f91c21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
03:51 20.09.2021 (обновлено: 04:02 20.09.2021)
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
Вильфанд: ветер и дожди в Москве возникли из-за столкновения циклона с антициклоном