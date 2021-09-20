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В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
Сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:51
2021-09-20T04:02
общество
краснодарский край
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик предупредил, что жителей столичного региона в начале недели ожидает сильный дождь, холод и ветер, но пока штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях Росгидромет не выпускал.Он отметил, что дожди сильнее, чем в Московской области, прогнозируется в Краснодарском крае и Ростовской области.
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общество, краснодарский край, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
03:51 20.09.2021 (обновлено: 04:02 20.09.2021)
 
В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве

Вильфанд: ветер и дожди в Москве возникли из-за столкновения циклона с антициклоном

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина одной из улиц в Москве во время дождя
Мужчина одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик предупредил, что жителей столичного региона в начале недели ожидает сильный дождь, холод и ветер, но пока штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях Росгидромет не выпускал.

"Порывы ветра связаны с тем, что будет проходить фронтальный раздел... Сложилась необычная ситуация, связанная с тем, что на севере Европейской территории России расположен хорошо выраженный антициклон, на юге Европейской территории - достаточно глубокий циклон. Поэтому создаются условия, которые способствуют сильному затоку воздуха с востока и северо-востока, что обеспечивает сильный ветер, и плюс фронтальные разделы", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что дожди сильнее, чем в Московской области, прогнозируется в Краснодарском крае и Ростовской области.
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ОбществоКраснодарский крайМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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