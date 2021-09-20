https://ria.ru/20210920/podderzhka-1751019473.html

Более двух миллионов семей получат поддержку к 2024 году, заявила Голикова

Более двух миллионов семей получат поддержку к 2024 году, заявила Голикова - РИА Новости, 20.09.2021

Более двух миллионов семей получат поддержку к 2024 году, заявила Голикова

Мероприятия по повышению благополучия жизни в России будут продолжены, причем к 2024 году получать меры поддержки будут уже 2,5 миллиона семей, заявила... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:46

2021-09-20T17:46

2021-09-20T17:46

общество

семья

татьяна голикова

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мероприятия по повышению благополучия жизни в России будут продолжены, причем к 2024 году получать меры поддержки будут уже 2,5 миллиона семей, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова."Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей", - сказала Голикова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html

россия

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2021

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общество, семья, татьяна голикова, михаил мишустин, россия