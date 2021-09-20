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Более двух миллионов семей получат поддержку к 2024 году, заявила Голикова
Более двух миллионов семей получат поддержку к 2024 году, заявила Голикова - РИА Новости, 20.09.2021
Более двух миллионов семей получат поддержку к 2024 году, заявила Голикова
Мероприятия по повышению благополучия жизни в России будут продолжены, причем к 2024 году получать меры поддержки будут уже 2,5 миллиона семей, заявила... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:46
2021-09-20T17:46
2021-09-20T17:46
общество
семья
татьяна голикова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мероприятия по повышению благополучия жизни в России будут продолжены, причем к 2024 году получать меры поддержки будут уже 2,5 миллиона семей, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова."Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей", - сказала Голикова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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общество, семья, татьяна голикова, михаил мишустин, россия
Более двух миллионов семей получат поддержку к 2024 году, заявила Голикова
Голикова: 2,5 миллиона семей получат меры поддержки к 2024 году