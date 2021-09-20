https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете

Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете - РИА Новости, 20.09.2021

Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете

Отец студента, открывшего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, рассказал, что его сын увлекался только компьютером. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:28

2021-09-20T19:28

2021-09-20T20:58

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750963479_10:0:3594:2016_1920x0_80_0_0_0e94541594fa62c73b0b5099a58cf522.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отец студента, открывшего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, рассказал, что его сын увлекался только компьютером.В разговоре с RT мужчина сказал, что находится в шоке и не может прийти в себя из-за случившегося: "сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке". По его словам, он связался с бывшей супругой, которая была в полиции на допросах: "она тоже в шоке, как амёба какая-то, ничего сказать нормально не может". Мужчина отметил, что не знает, чем обычно занимался его сын."Сколько я с ним ни общался, он увлечён только компьютером. Я говорю: "Почему ты гулять не ходишь?" — "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером", - приводятся слова мужчины.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750976577.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете