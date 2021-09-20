https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html
Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете
Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете - РИА Новости, 20.09.2021
Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете
Отец студента, открывшего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, рассказал, что его сын увлекался только компьютером. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:28
2021-09-20T19:28
2021-09-20T20:58
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отец студента, открывшего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, рассказал, что его сын увлекался только компьютером.В разговоре с RT мужчина сказал, что находится в шоке и не может прийти в себя из-за случившегося: "сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке". По его словам, он связался с бывшей супругой, которая была в полиции на допросах: "она тоже в шоке, как амёба какая-то, ничего сказать нормально не может". Мужчина отметил, что не знает, чем обычно занимался его сын."Сколько я с ним ни общался, он увлечён только компьютером. Я говорю: "Почему ты гулять не ходишь?" — "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером", - приводятся слова мужчины.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750976577.html
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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете
19:28 20.09.2021 (обновлено: 20:58 20.09.2021)
Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете
Отец открывшего стрельбу в пермском университете рассказал о сыне