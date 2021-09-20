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МИД Великобритании выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
МИД Великобритании выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
МИД Великобритании выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Великобритания выражает искренние соболезнования в связи с трагедией в Пермском государственном университете, заявила государственный министр по делам Европы и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:46
2021-09-20T17:46
2021-09-20T18:46
происшествия
пермь
великобритания
стрельба в пермском госуниверситете
россия
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ЛОНДОН, 20 сен - РИА Новости. Великобритания выражает искренние соболезнования в связи с трагедией в Пермском государственном университете, заявила государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон."Ужасные новости сегодня из Перми. Мои искренние соболезнования от имени Великобритании семья и близким погибших и пострадавших", - написала Мортон в Twitter.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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происшествия, пермь, великобритания, стрельба в пермском госуниверситете, россия
17:46 20.09.2021 (обновлено: 18:46 20.09.2021)
МИД Великобритании выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
МИД Великобритании выразил соболезнования в связи со стрельбой в пермском университете