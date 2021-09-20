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Ученые определили биологическую причину ожирения и диабета
Ученые определили биологическую причину ожирения и диабета - РИА Новости, 20.09.2021
Ученые определили биологическую причину ожирения и диабета
Австралийские ученые впервые установили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности является дисфункция лимфатической системы брыжейки — органа... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:00
2021-09-20T18:00
2021-09-20T18:00
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ожирение
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Австралийские ученые впервые установили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности является дисфункция лимфатической системы брыжейки — органа пищеварительной системы человека, посредством которого полые органы брюшной полости крепятся к задней стенке живота. Результаты опубликованы в журнале Nature Metabolism.Ученые из Мельбурнского института фармацевтических наук Университета Монаша вместе с коллегами из Мельбурнского университета, Университета Окленда и Университета Южной Австралии в доклиническом исследовании выяснили, что диета с высоким содержанием жиров стимулирует образование в брыжейке сети извилистых и разветвляющихся лимфатических сосудов.Эти сосуды, имеющие название мезентериальных, имеют тенденцию пропускать лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами, в висцеральную жировую ткань брюшной полости, что вызывает накопление абдоминального жира и приводит к инсулинорезистентности."В этом исследовании мы впервые смогли раскрыть биологическую причину того, почему накопление жира вокруг живота коррелирует с более высокими показателями метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа, чем накопление жира в других частях тела, — приводятся в пресс-релизе Университета Монаша слова руководителя исследования доцента Натали Треваскис (Natalie Trevaskis). — Мы смогли показать, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов, что, в свою очередь, способствует отложению большего количества жира в области живота и резистентности к инсулину".Авторы также представили экспериментальные доказательства того, что вмешательство в этот цикл путем ингибирования путей, связанных с лимфатической дисфункцией, может стать новым методом лечения как ожирения, так и связанных с ним метаболических заболеваний. При введении лабораторным мышам лимфатического ингибитора циклооксигеназы COX-2 у животных нормализовалась структура мезентериальной лимфатической сосудистой сети, блокировалось увеличение веса и устранялись непереносимость глюкозы и гиперинсулинемия — состояния, связанные с диабетом второго типа.Успех был достигнут благодаря тому, что исследователи разработали метод целевой доставки ингибитора непосредственно в мезентериальные лимфатические сосуды с помощью специально разработанного препарата. Ученые надеются, что этот препарат после необходимых клинических испытаний станет новым эффективным средством лечения ожирения и связанных с ним метаболических заболеваний.
https://ria.ru/20210913/ozhirenie-1749857606.html
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австралия, здоровье, диабет, биология, ожирение
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Австралийские ученые впервые установили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности является дисфункция лимфатической системы брыжейки — органа пищеварительной системы человека, посредством которого полые органы брюшной полости крепятся к задней стенке живота. Результаты опубликованы
в журнале Nature Metabolism.
Ученые из Мельбурнского института фармацевтических наук Университета Монаша вместе с коллегами из Мельбурнского университета, Университета Окленда
и Университета Южной Австралии
в доклиническом исследовании выяснили, что диета с высоким содержанием жиров стимулирует образование в брыжейке сети извилистых и разветвляющихся лимфатических сосудов.
Эти сосуды, имеющие название мезентериальных, имеют тенденцию пропускать лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами, в висцеральную жировую ткань брюшной полости, что вызывает накопление абдоминального жира и приводит к инсулинорезистентности.
"В этом исследовании мы впервые смогли раскрыть биологическую причину того, почему накопление жира вокруг живота коррелирует с более высокими показателями метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа, чем накопление жира в других частях тела, — приводятся в пресс-релизе Университета Монаша слова руководителя исследования доцента Натали Треваскис (Natalie Trevaskis). — Мы смогли показать, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов, что, в свою очередь, способствует отложению большего количества жира в области живота и резистентности к инсулину".
Авторы также представили экспериментальные доказательства того, что вмешательство в этот цикл путем ингибирования путей, связанных с лимфатической дисфункцией, может стать новым методом лечения как ожирения, так и связанных с ним метаболических заболеваний. При введении лабораторным мышам лимфатического ингибитора циклооксигеназы COX-2 у животных нормализовалась структура мезентериальной лимфатической сосудистой сети, блокировалось увеличение веса и устранялись непереносимость глюкозы и гиперинсулинемия — состояния, связанные с диабетом второго типа.
Успех был достигнут благодаря тому, что исследователи разработали метод целевой доставки ингибитора непосредственно в мезентериальные лимфатические сосуды с помощью специально разработанного препарата. Ученые надеются, что этот препарат после необходимых клинических испытаний станет новым эффективным средством лечения ожирения и связанных с ним метаболических заболеваний.