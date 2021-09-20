https://ria.ru/20210920/otdykh-1750939516.html
Определены города России для бюджетного новогоднего отдыха
Определены города России для бюджетного новогоднего отдыха - РИА Новости, 20.09.2021
Определены города России для бюджетного новогоднего отдыха
Российский сайт бронирования жилья определил самые популярные и бюджетные направления для путешествий на новогодние каникулы, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:02
2021-09-20T13:02
2021-09-20T13:09
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
тверь
пермь
симферополь
геленджик
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья определил самые популярные и бюджетные направления для путешествий на новогодние каникулы, сообщает Tvil.ru.Города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань вошли в рейтинг направлений для экономных каникул.По статистике сервиса, россияне бронируют жилье на срок от трех до восьми ночей и тратят на проживание от одной до 2,9 тысячи рублей в сутки. По статистике, дешевле всего встретить Новый год обойдется в Симферополе, дороже – в Казани.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 годов.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
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казань, калининград, санкт-петербург, тверь, пермь, симферополь, геленджик, пятигорск, москва, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья определил самые популярные и бюджетные направления для путешествий на новогодние каникулы, сообщает Tvil.ru.
Города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань вошли в рейтинг направлений для экономных каникул.
По статистике сервиса, россияне бронируют жилье на срок от трех до восьми ночей и тратят на проживание от одной до 2,9 тысячи рублей в сутки. По статистике, дешевле всего встретить Новый год обойдется в Симферополе, дороже – в Казани.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 годов.