https://ria.ru/20210920/otdykh-1750939516.html

Определены города России для бюджетного новогоднего отдыха

Определены города России для бюджетного новогоднего отдыха - РИА Новости, 20.09.2021

Определены города России для бюджетного новогоднего отдыха

Российский сайт бронирования жилья определил самые популярные и бюджетные направления для путешествий на новогодние каникулы, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:02

2021-09-20T13:02

2021-09-20T13:09

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

тверь

пермь

симферополь

геленджик

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский сайт бронирования жилья определил самые популярные и бюджетные направления для путешествий на новогодние каникулы, сообщает Tvil.ru.Города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань вошли в рейтинг направлений для экономных каникул.По статистике сервиса, россияне бронируют жилье на срок от трех до восьми ночей и тратят на проживание от одной до 2,9 тысячи рублей в сутки. По статистике, дешевле всего встретить Новый год обойдется в Симферополе, дороже – в Казани.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 годов.

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

казань

калининград

санкт-петербург

тверь

пермь

симферополь

геленджик

пятигорск

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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