https://ria.ru/20210920/obligatsii-1750961957.html
Новый банк развития БРИКС выпустил в Китае облигации на сумму 2 млрд юаней
Новый банк развития БРИКС выпустил в Китае облигации на сумму 2 млрд юаней - РИА Новости, 20.09.2021
Новый банк развития БРИКС выпустил в Китае облигации на сумму 2 млрд юаней
Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустил облигации на сумму 2 миллиарда юаней (около 310 миллионов долларов) со сроком погашения 5 лет на китайском... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:35
2021-09-20T13:35
2021-09-20T13:35
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китай
брикс
новый банк развития
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустил облигации на сумму 2 миллиарда юаней (около 310 миллионов долларов) со сроком погашения 5 лет на китайском межбанковском рынке облигаций."Это стало новым шагом, сделанным Новым банком развития БРИКС, который планирует продолжать выпускать облигации на международном рынке и рынке своих стран-членов", - отметил вице-президент и финансовый директор банка Лесли Маасдорп.В начале этого месяца НБР официально объявил о том, что он примет трех новых членов - Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Бангладеш - в рамках первого "расширения" Банка с момента его создания.Новый банк развития БРИКС, учрежденный Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР в 2015 году, нацелен на мобилизацию ресурсов на проекты в области инфраструктуры и устойчивого развития в пяти странах, а также в других развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой.
https://ria.ru/20210909/investproekty-1749298290.html
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