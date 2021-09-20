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Почти 90 тысяч семей в МО получили электронные удостоверения многодетных
Почти 90 тысяч семей в МО получили электронные удостоверения многодетных - РИА Новости, 20.09.2021
Почти 90 тысяч семей в МО получили электронные удостоверения многодетных
Уже 88 тысяч семей из Московской области получили электронные удостоверения многодетной семьи. Их начали выдавать 17 сентября на портале госуслуг, сообщил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:01
2021-09-20T17:01
2021-09-20T17:01
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Уже 88 тысяч семей из Московской области получили электронные удостоверения многодетной семьи. Их начали выдавать 17 сентября на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Бумажные удостоверения старого образца продолжат действовать, однако электронные удостоверения значительно упростят жизнь многодетным семьям.Она отметила, что электронное удостоверение защищено цифровой подписью, а также имеет QR-код, с помощью которого можно проверить подлинность каждого документа.Чтобы получить льготную услугу, достаточно будет предъявить QR-код на своем смартфоне, содержащий ссылку на удостоверение.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Уже 88 тысяч семей из Московской области получили электронные удостоверения многодетной семьи. Их начали выдавать 17 сентября на портале госуслуг, сообщил телеканал "360"
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Бумажные удостоверения старого образца продолжат действовать, однако электронные удостоверения значительно упростят жизнь многодетным семьям.
"Теперь не нужно везде брать с собой бумажный вариант. Удостоверение всегда с тобой", – пояснила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она отметила, что электронное удостоверение защищено цифровой подписью, а также имеет QR-код, с помощью которого можно проверить подлинность каждого документа.
Чтобы получить льготную услугу, достаточно будет предъявить QR-код на своем смартфоне, содержащий ссылку на удостоверение.