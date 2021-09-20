https://ria.ru/20210920/mnogodetnye-1751008553.html

Почти 90 тысяч семей в МО получили электронные удостоверения многодетных

Почти 90 тысяч семей в МО получили электронные удостоверения многодетных - РИА Новости, 20.09.2021

Почти 90 тысяч семей в МО получили электронные удостоверения многодетных

Уже 88 тысяч семей из Московской области получили электронные удостоверения многодетной семьи. Их начали выдавать 17 сентября на портале госуслуг, сообщил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:01

2021-09-20T17:01

2021-09-20T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Уже 88 тысяч семей из Московской области получили электронные удостоверения многодетной семьи. Их начали выдавать 17 сентября на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Бумажные удостоверения старого образца продолжат действовать, однако электронные удостоверения значительно упростят жизнь многодетным семьям.Она отметила, что электронное удостоверение защищено цифровой подписью, а также имеет QR-код, с помощью которого можно проверить подлинность каждого документа.Чтобы получить льготную услугу, достаточно будет предъявить QR-код на своем смартфоне, содержащий ссылку на удостоверение.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)