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Наука
https://ria.ru/20210920/miodistrofiya-1750918068.html
В России разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна
В России разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна - РИА Новости, 20.09.2021
В России разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна
Российские геномные центры мирового уровня разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:31
2021-09-20T10:31
наука
андрей фурсенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
татьяна голикова
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские геномные центры мирового уровня разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко провели заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.Голикова напомнила, что на реализацию программы в 2021 году в бюджете предусмотрено 10,3 миллиарда рублей, в том числе на развитие трех центров геномных исследований - 1,3 миллиарда рублей. Она также отметила, что надо понять, "с чем мы подходим к завершению этого года, каких результатов мы уже достигли за прошедший период, какие дополнительные решения необходимо принять, чтобы реализация программы была максимально эффективной, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки".Одним из ключевых вопросов заседания стала грантовая поддержка биоресурсных коллекций и исследовательских программ, проводимая Минобрнауки России на конкурсной основе. Всего на конкурс было подано 128 заявок из 35 регионов 8 федеральных округов страны. Планируется поддержать развитие 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ. Общий объем финансирования составит более 10 миллиардов рублей.Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, поддержка развития биоресурсных коллекций реализуется на принципах сетевого взаимодействия коллекций научных и образовательных организаций, которые в дальнейшем смогут объединяться в крупные биоресурсные центры. Подобная поддержка в рамках всей страны проводится впервые, это позволит повысить их доступность и востребованность.В секретариате добавили, что впервые на системной основе будут реализованы проекты, основанные на принципах гражданской науки (citizen science)."Участники заседания также обсудили предварительные результаты работы трех центров геномных исследований мирового уровня. Центрами расшифрованы геномы сельскохозяйственных культур, созданы цифровые паспорта полутора тысяч штаммов микроорганизмов, испытаны ферменты против одного из самых устойчивых штаммов патогенных бактерий – золотистого стафилококка, разработан прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна и другие результаты", - говорится в сообщении.Добавляется, что создаются условия для внедрения в промышленное производство результатов работы центров."Для технического обеспечения отрасли Минобрнауки окажет поддержку проектам по созданию отечественного оборудования для сферы генетических технологий. Кроме того, Минпромторгом ведется работа над введением минимальной обязательной доли закупок российского оборудования в области генетики и расходных материалов к нему", - уточнили в секретариате.
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андрей фурсенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), татьяна голикова, валерий фальков, россия
10:31 20.09.2021
 
В России разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна

Российские ученые разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Depositphotos / depositedhar
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские геномные центры мирового уровня разработали прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Согласно сообщению, Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко провели заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.
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Голикова напомнила, что на реализацию программы в 2021 году в бюджете предусмотрено 10,3 миллиарда рублей, в том числе на развитие трех центров геномных исследований - 1,3 миллиарда рублей. Она также отметила, что надо понять, "с чем мы подходим к завершению этого года, каких результатов мы уже достигли за прошедший период, какие дополнительные решения необходимо принять, чтобы реализация программы была максимально эффективной, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки".
Одним из ключевых вопросов заседания стала грантовая поддержка биоресурсных коллекций и исследовательских программ, проводимая Минобрнауки России на конкурсной основе. Всего на конкурс было подано 128 заявок из 35 регионов 8 федеральных округов страны. Планируется поддержать развитие 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ. Общий объем финансирования составит более 10 миллиардов рублей.
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Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, поддержка развития биоресурсных коллекций реализуется на принципах сетевого взаимодействия коллекций научных и образовательных организаций, которые в дальнейшем смогут объединяться в крупные биоресурсные центры. Подобная поддержка в рамках всей страны проводится впервые, это позволит повысить их доступность и востребованность.
В секретариате добавили, что впервые на системной основе будут реализованы проекты, основанные на принципах гражданской науки (citizen science).
"Участники заседания также обсудили предварительные результаты работы трех центров геномных исследований мирового уровня. Центрами расшифрованы геномы сельскохозяйственных культур, созданы цифровые паспорта полутора тысяч штаммов микроорганизмов, испытаны ферменты против одного из самых устойчивых штаммов патогенных бактерий – золотистого стафилококка, разработан прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна и другие результаты", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что создаются условия для внедрения в промышленное производство результатов работы центров.
"Для технического обеспечения отрасли Минобрнауки окажет поддержку проектам по созданию отечественного оборудования для сферы генетических технологий. Кроме того, Минпромторгом ведется работа над введением минимальной обязательной доли закупок российского оборудования в области генетики и расходных материалов к нему", - уточнили в секретариате.
 
НаукаАндрей ФурсенкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Татьяна ГоликоваВалерий ФальковРоссия
 
 
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