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Благоустройство вылетной магистрали от Больших Каменщиков завершается
Благоустройство вылетной магистрали от Больших Каменщиков завершается - РИА Новости, 20.09.2021
Благоустройство вылетной магистрали от Больших Каменщиков завершается
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект, сообщил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:23
2021-09-20T13:23
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что проект реализовывался в два этапа, начиная с прошлого года. Вначале был благоустроен участок Большие Каменщики – станция метро "Коломенская", затем участок проспект Андропова - Пролетарский проспект.Заместитель мэра подчеркнул, что для пассажиров общественного транспорта установили современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все существующие наземные пешеходные переходы реконструировали. Там, где это было необходимо, установили опоры с контрастным освещением, чтобы сделать "зебру" и пешехода заметнее в темное время суток.Полностью завершить работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики - Пролетарский проспект планируется в октябре этого года.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
13:23 20.09.2021
 

Благоустройство вылетной магистрали от Больших Каменщиков завершается

© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства города МосквыБлагоустройство вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект
Благоустройство вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что проект реализовывался в два этапа, начиная с прошлого года. Вначале был благоустроен участок Большие Каменщики – станция метро "Коломенская", затем участок проспект Андропова - Пролетарский проспект.
"Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортной и безопасной городской среды для местных жителей при сохранении основной транзитной функции магистрали. Все воздушные кабельные линии убрали под землю, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, сделали дополнительную водосточную сеть с дождеприемными колодцами",- рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что для пассажиров общественного транспорта установили современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.
"На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы сделали повышенные трамвайные платформы. Благодаря тому, что они приподняты до уровня пола трамваев, людям с ограниченными возможностями, пожилым пассажирам и родителям с детьми теперь удобнее заходить в вагоны",- сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все существующие наземные пешеходные переходы реконструировали. Там, где это было необходимо, установили опоры с контрастным освещением, чтобы сделать "зебру" и пешехода заметнее в темное время суток.
Полностью завершить работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики - Пролетарский проспект планируется в октябре этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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