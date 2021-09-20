https://ria.ru/20210920/magistral-1750958216.html

Благоустройство вылетной магистрали от Больших Каменщиков завершается

Благоустройство вылетной магистрали от Больших Каменщиков завершается - РИА Новости, 20.09.2021

Благоустройство вылетной магистрали от Больших Каменщиков завершается

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект, сообщил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:23

2021-09-20T13:23

2021-09-20T13:23

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что проект реализовывался в два этапа, начиная с прошлого года. Вначале был благоустроен участок Большие Каменщики – станция метро "Коломенская", затем участок проспект Андропова - Пролетарский проспект.Заместитель мэра подчеркнул, что для пассажиров общественного транспорта установили современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все существующие наземные пешеходные переходы реконструировали. Там, где это было необходимо, установили опоры с контрастным освещением, чтобы сделать "зебру" и пешехода заметнее в темное время суток.Полностью завершить работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики - Пролетарский проспект планируется в октябре этого года.

https://ria.ru/20210914/moskva-1749948008.html

москва

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы