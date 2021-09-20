https://ria.ru/20210920/kolumbiya-1751030053.html

На западе Колумбии убили известного журналиста

На западе Колумбии убили известного журналиста - РИА Новости, 20.09.2021

На западе Колумбии убили известного журналиста

Власти Колумбии расследуют убийство журналиста Маркоса Эфраина Монтальво, которое произошло в городе Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, на западе страны. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:34

2021-09-20T18:34

2021-09-20T18:34

в мире

колумбия

валье-дель-каука

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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Власти Колумбии расследуют убийство журналиста Маркоса Эфраина Монтальво, которое произошло в городе Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, на западе страны."Мэр Джон Хайро Гомес Агирре глубоко сожалеет и осуждает гнусное убийство известного журналиста Маркоса Эфраина Монтальво Эскобара", - написала администрация Тулуа в своем блоге в Twitter.В ночь на понедельник неизвестный на мотоцикле приехал в район Ла-Эсперанса и несколько раз выстрелил в журналиста, который шел по улице.В интервью местным СМИ глава региона сообщил, что власти начали расследование убийства, и отметил, что погибший не получал угроз перед нападением. Правительство намерено провести в регионе совет по безопасности и обсудить военное присутствие в городе.Последнее убийство журналиста в Тулуа произошло в декабре 2020 года, когда от огнестрельных ранений в больнице скончался редактор газеты Qhubo Фелипе Гевара.

https://ria.ru/20210529/kolumbiya-1734692829.html

колумбия

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в мире, колумбия, валье-дель-каука