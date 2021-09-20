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На западе Колумбии убили известного журналиста
На западе Колумбии убили известного журналиста - РИА Новости, 20.09.2021
На западе Колумбии убили известного журналиста
Власти Колумбии расследуют убийство журналиста Маркоса Эфраина Монтальво, которое произошло в городе Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, на западе страны. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:34
2021-09-20T18:34
в мире
колумбия
валье-дель-каука
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Власти Колумбии расследуют убийство журналиста Маркоса Эфраина Монтальво, которое произошло в городе Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, на западе страны."Мэр Джон Хайро Гомес Агирре глубоко сожалеет и осуждает гнусное убийство известного журналиста Маркоса Эфраина Монтальво Эскобара", - написала администрация Тулуа в своем блоге в Twitter.В ночь на понедельник неизвестный на мотоцикле приехал в район Ла-Эсперанса и несколько раз выстрелил в журналиста, который шел по улице.В интервью местным СМИ глава региона сообщил, что власти начали расследование убийства, и отметил, что погибший не получал угроз перед нападением. Правительство намерено провести в регионе совет по безопасности и обсудить военное присутствие в городе.Последнее убийство журналиста в Тулуа произошло в декабре 2020 года, когда от огнестрельных ранений в больнице скончался редактор газеты Qhubo Фелипе Гевара.
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в мире, колумбия, валье-дель-каука
18:34 20.09.2021
 
На западе Колумбии убили известного журналиста

На западе Колумбии убили известного журналиста Маркоса Эфраина Монтальво

© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Flickr / Tijs Zwinkels
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Власти Колумбии расследуют убийство журналиста Маркоса Эфраина Монтальво, которое произошло в городе Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, на западе страны.
"Мэр Джон Хайро Гомес Агирре глубоко сожалеет и осуждает гнусное убийство известного журналиста Маркоса Эфраина Монтальво Эскобара", - написала администрация Тулуа в своем блоге в Twitter.
Колумбия - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 05:06
В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек
В ночь на понедельник неизвестный на мотоцикле приехал в район Ла-Эсперанса и несколько раз выстрелил в журналиста, который шел по улице.
В интервью местным СМИ глава региона сообщил, что власти начали расследование убийства, и отметил, что погибший не получал угроз перед нападением. Правительство намерено провести в регионе совет по безопасности и обсудить военное присутствие в городе.
Последнее убийство журналиста в Тулуа произошло в декабре 2020 года, когда от огнестрельных ранений в больнице скончался редактор газеты Qhubo Фелипе Гевара.
 
В миреКолумбияВалье-дель-Каука
 
 
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